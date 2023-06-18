"Транспортный безвиз": Кубраков представил перспективные проекты на саммите министров транспорта стран G7
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В рамках саммита в Японии вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков рассказал иностранным коллегам о вызовах, которые поставило полномасштабное вторжение россии перед украинской и мировой логистикой, а также представил перспективные проекты, среди которых "транспортный безвиз". Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook Александра Кубракова.
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"Уже есть, что показать и предложить международным партнерам. Прежде всего нам удалось за короткий промежуток времени превратить Дунайский портовый кластер в мощный логистический хаб. Благодаря модернизации портовой инфраструктуры, дноуглублению причалов нам удалось увеличить перевалку в Дунайских портах в 4,5 раза", – отметил Кубраков.
Детали
Кубраков отметил, что Украина развивает "транспортный безвиз" с Евросоюзом, автомобильную и железнодорожную пограничную инфраструктуру, а также логистический потенциал.
По его словам, Украина, экспортоориентированная страна, вынуждена была полностью переформатировать свою логистику. До 24 февраля 2022 года через морские порты проходило почти 60% всей торговли, теперь же большая часть экспорта и импорта перевозится по железной дороге и автомобильным дорогам.
"Это стало вызовом также и для соседних стран. Блокирование агроэкспорта по суше на фоне нестабильно работающего зернового коридора могло бы обернуться миру продовольственной катастрофой", - добавил он.
По его мнению, нужны глобальные решения и четкая стратегия международной поддержки развития альтернативных логистических маршрутов.