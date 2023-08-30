Почне діяти з 1 вересня: Україна домовилась про “транспортний безвіз” з Норвегією

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“Продовжуємо створювати сприятливі умови для наших перевізників. Розширюємо список країн, з якими фактично діє „транспортний безвіз“ — наразі 35 держав. Раніше українські перевізники вантажів незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Тепер же для вантажівок стандарту Євро-5 та вище запроваджується бездозвільний проїзд. Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року”, — наголосив заступник міністра Сергій Деркач.

Деталі

Спрощений режим перевезень починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.

Щоб скористатись “безвізом” перевізник повинен мати сертифікат, що підтверджує клас екологічності вантажівки. Сама автівка повинна бути стандарту Євро-5 або ж вище.

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Для транспортних засобів нижчого класу екологічності також залишать можливість виконувати перевезення. Під час засідання українсько-норвезької Змішаної комісії українській стороні вдалося домовитись про дозволи на наступний рік.

Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 — з/до третіх країн.

Нагадаємо

У червні цього року Україна домовилась про “транспортний безвіз” з Північною Македонією. Та погодила квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік з Азербайджаном.