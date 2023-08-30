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Почне діяти з 1 вересня: Україна домовилась про “транспортний безвіз” з Норвегією

Почне діяти з 1 вересня: Україна домовилась про “транспортний безвіз” з Норвегією

Київ • УНН

 • 701852 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписали разом із Міністерством транспорту Королівства Норвегії протокол про “транспортний безвіз”. Відтепер вантажні перевезення здійснюватимуть між цими країнами без дозволів. Про це повідомили у пресслужбі українського міністерства, пише УНН.

Цитата

“Продовжуємо створювати сприятливі умови для наших перевізників. Розширюємо список країн, з якими фактично діє „транспортний безвіз“ — наразі 35 держав. Раніше українські перевізники вантажів незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Тепер же для вантажівок стандарту Євро-5 та вище запроваджується бездозвільний проїзд. Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року”, — наголосив заступник міністра Сергій Деркач.

Деталі

Спрощений режим перевезень починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.

Щоб скористатись “безвізом” перевізник повинен мати сертифікат, що підтверджує клас екологічності вантажівки. Сама автівка повинна бути стандарту Євро-5 або ж вище.

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Для транспортних засобів нижчого класу екологічності також залишать можливість виконувати перевезення. Під час засідання українсько-норвезької Змішаної комісії українській стороні вдалося домовитись про дозволи на наступний рік.

Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 — з/до третіх країн.

Нагадаємо

У червні цього року Україна домовилась про “транспортний безвіз” з Північною Македонією. Та погодила квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік з Азербайджаном.

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