Начались слушания в Международном суде ООН по иску Украины против РФ

Так, в четверг и пятницу, 6 и 7 июня состоятся последние дни слушаний в Международном суде ООН по иску Украины против РФ.



В последний день украинская сторона будет предоставлять контраргументы на позицию России, которые прозвучат сегодня.



Напомним, в июне 2018 года Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России.



Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ 3 июня. Первой выступила Россия, позиция которой заключается в отсутствии у Международного суда ООН юрисдикции для рассмотрения украинского иска.