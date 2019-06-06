Почалися слухання у Міжнародному суді ООН за позовом України проти РФ

Так, в четвер і п'ятницю, 6 і 7 червня відбудуться останні дні слухань в Міжнародному суді ООН за позовом України проти РФ.



В останній день українська сторона буде надавати контраргументи на позицію Росії, які прозвучать сьогодні.



Нагадаємо, в червні 2018 року Україна подала до суду ООН меморандум по справі проти Росії.



Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ 3 червня. Першою виступила Росія, позиція якої полягає у відсутності у Міжнародного суду ООН юрисдикції для розгляду українського позову.