Почалися слухання у Міжнародному суді ООН за позовом України проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У четвер, 6 червня, Російська Федерація буде представляти свою позицію в Міжнародному суді ООН в нідерландському місті Гаага. Слухання почалися о 11:00 за Києвом (10:00 за Гаазі), передає кореспондент УНН.
Так, в четвер і п'ятницю, 6 і 7 червня відбудуться останні дні слухань в Міжнародному суді ООН за позовом України проти РФ.
В останній день українська сторона буде надавати контраргументи на позицію Росії, які прозвучать сьогодні.
Нагадаємо, в червні 2018 року Україна подала до суду ООН меморандум по справі проти Росії.
Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ 3 червня. Першою виступила Росія, позиція якої полягає у відсутності у Міжнародного суду ООН юрисдикції для розгляду українського позову.