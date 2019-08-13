Началась операция по очистке кварталов у Нотр-Дама от загрязнения свинцом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Префектура Парижа начала во вторник вторую по счету крупную операцию по очистке от загрязнения свинцом кварталов, прилегающих к собору Парижской Богоматери. Об этом сообщила радиостанция France Info, пишет УНН.
Это уже вторая серия мер по дезактивации парижских улиц и площадей после пожара в соборе, в результате которого в окружающую среду с дымом и пеплом попали около 400 тонн свинца, покрывавшего крышу здания. Первая операция, состоявшая в основном в очистке водой окружающих Нотр-Дам кварталов, по данным радиостанции, была признана “неэффективной”.
Теперь соседние с собором улицы будут вначале промыты специальным химическим чистящим составом под сверхвысоким давлением. Затем на поверхность асфальта, скамейки и столбы в течение суток будет нанесен специальный гель, поглощающий свинец. Этот состав должен полностью высохнуть, после чего он будет удален в течение восьми дней.
По завершении всех процедур будет проведена новая проверка на содержание свинца в этой части города. Как сообщила префектура, эта программа по дезактивации продлится до 23 августа. Будут закрыты не только несколько улиц острова Сите, но и ближайшая станция метро. Автобусные маршруты будут изменены.
Как отмечал УНН, медики призвали взять анализ крови на свинец у всех учащихся школ у собора Нотр-Дам.