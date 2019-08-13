Почалася операція з очищення кварталів біля Нотр-Даму від забруднення свинцем

Це вже друга серія заходів з дезактивації паризьких вулиць і площ після пожежі в соборі, в результаті якого в навколишнє середовище з димом і попелом потрапили близько 400 тонн свинцю, який покривав дах будівлі. Перша операція, що складалася в основному в очищенні водою оточуючих Нотр-Дам кварталів, за даними радіостанції, була визнана “неефективною”.

Тепер сусідні з собором вулиці будуть спочатку промиті спеціальним хімічним миючим складом під надвисоким тиском. Потім на поверхню асфальту, лавки і стовпи протягом доби буде нанесено спеціальний гель, який поглинає свинець. Цей склад повинен повністю висохнути, після чого він буде вилучений протягом восьми днів.

По завершенні всіх процедур буде проведена нова перевірка на вміст свинцю в цій частині міста. Як повідомила префектура, ця програма з дезактивації триватиме до 23 серпня. Будуть закриті не тільки декілька вулиць острова Сіте, а й найближча станція метро. Автобусні маршрути будуть змінені.

Як зазначав УНН, медики закликали взяти аналіз крові на свинець у всіх учнів шкіл біля собору Нотр-Дам.