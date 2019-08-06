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Медики закликали взяти аналіз крові на свинець у всіх учнів шкіл біля собору Нотр-Дам

Медики закликали взяти аналіз крові на свинець у всіх учнів шкіл біля собору Нотр-Дам

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Співробітники НУО “Лікарі світу” закликали провести аналіз крові на свинець у всіх учнів освітніх установ, розташованих біля собору Паризької Богоматері, в якому 15 квітня сталася пожежа. Про це у вівторок в інтерв’ю радіостанції Franceinfo заявила лікар Маді Денант, пише УНН.

“Ситуація вимагає, щоб всі діти до 18 років здали кров на вміст свинцю, — зазначила вона. — Свинець шкідливий для всіх, в тому числі для дорослих, але особливо для дітей, мозок яких ще розвивається, і тому особливо чутливий до інтоксикації свинцем” .

За словами фахівця, свинець є отрутою, яка накопичується в кістках, де залишається довгий час. “Необхідно також вести спостереження за маленькими дітьми і жінками, які одного разу народять дітей..., адже проблема підвищеного рівня свинцю в організмі молодих дівчат і жінок — це питання здоров’я майбутнього покоління”, — підкреслила Денант.

Як вказала лікар, пожежні та інші фахівці, які брали участь в гасінні пожежі в соборі, “швидше за все вдихали багато свинцю, вони також повинні перебувати під наглядом”.

Питання про можливе сильне забруднення свинцем собору, його площі та сусідніх кварталів активно обговорюється у французькому суспільстві. Минулого тижня ряд профспілок країни, представники яких зайняті на роботах в Нотр-Дамі, зажадали навіть повністю герметизувати будівлю собору і створити всередині знижений тиск повітря з тим, щоб частинки свинцю не потрапляли в навколишнє середовище.

Всього в ході пожежі вогнем були розплавлені близько 400 тонн свинцевих листів, якими був вкритий дах собору. Частина розплавленого металу пролилася всередину собору, однак великий обсяг у вигляді дрібних крапель, змішаних з сажею і димом, піднявся в повітря. Префектура Парижа закрила через забруднення на невизначений термін приміщення трьох шкіл, які повинні були використовуватися під час канікул.

Як повідомляв УНН, будівельні крани та навала туристів: як виглядає Нотр-Дам через три місяці після пожежі.

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