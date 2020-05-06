Построить больницы и дороги: Зеленский обсудил с эмиром Катара условия привлечения инвестиций

"Критически важной для Украины является развитие инфраструктуры - прежде всего современных больниц и качественных дорог по всей стране. У нас для этого разработана большая программа. Стоимость приоритетных проектов составляет более 16 млрд долларов. Готовы рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций. Как Президент готов гарантировать надежную защиту катарских инвестиций", - отметил Зеленский.

Сообщается, что также поднимался вопрос торгово-экономического сотрудничества. Президент положительно оценил перспективы в этом направлении и выразил заинтересованность в усилении инвестиционного сотрудничества между Украиной и Катаром. В частности, речь шла о продовольственной и энергетической безопасности, а также реализации взаимовыгодных проектов в инфраструктурной и портовой сферах.

Собеседники обсудили ситуацию с распространением пандемии COVID-19 в Украине и Катаре и согласились координировать усилия с целью совместного противодействия распространению коронавируса. Также Эмир Катара предложил предоставить Украине гуманитарную помощь в виде медицинских средств, необходимых для предотвращения распространения COVID-19.

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Зеленский поздравил Эмира и народ Катара со священным месяцем Рамадан и выразил благодарность катарским партнерам за содействие в возвращении украинских граждан домой и эффективное взаимодействие между авиационными компаниями обеих стран.

Напомним, что Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЕБРР сэром Суммой Чакрабарти. Стороны обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса, а также кредиты для развития инфрастуктуры в Украине.