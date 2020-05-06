Побудувати лікарні та дороги: Зеленський обговорив з еміром Катару умови залучення інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Співрозмовники обговорили умови залучення катарських інвестицій. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Критично важливою для України є розбудова інфраструктури — передусім сучасних лікарень та якісних доріг по всій країні. У нас для цього розроблена велика програма. Вартість пріоритетних проектів становить понад 16 мільярдів доларів США. Готові розглянути взаємовигідні умови залучення катарських інвестицій. Як Президент готовий гарантувати надійний захист катарських інвестицій”, — зауважив Зеленський.
Повідомляється, що також порушувалося питання торговельно-економічної співпраці. Президент позитивно оцінив перспективи у цьому напрямі та висловив зацікавленість у посиленні інвестиційного співробітництва між Україною та Катаром. Зокрема, йшлося про продовольчу та енергетичну безпеку, а також реалізацію взаємовигідних проектів у інфраструктурній і портовій сферах.
Співрозмовники обговорили ситуацію з поширенням пандемії COVID-19 в Україні та Катарі й погодилися координувати зусилля з метою спільної протидії розповсюдженню коронавірусу. Також Емір Катару запропонував надати Україні гуманітарну допомогу у вигляді медичних засобів, необхідних для запобігання поширенню COVID-19.
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Зеленський привітав Еміра та народ Катару зі священним місяцем Рамадан і висловив подяку катарським партнерам за сприяння у поверненні українських громадян додому та ефективну взаємодію між авіаційними компаніями обох країн.
Нагадаємо, що Зеленський провів телефонну розмову з президентом ЄБРР сером Сумою Чакрабарті. Сторони обговорили ситуацію з поширенням пандемії коронавірусу, а також кредити для розвитку інфрастуктури в Україні.