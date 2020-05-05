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Зеленський поговорив з президентом ЄБРР: йшлося про коронавірус та кредити

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ЄБРР сером Сумою Чакрабарті. Сторони обговорили ситуацію з поширенням пандемії коронавірусу, а також кредити для розвитку інфрастуктури в Україні, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Зеленський поговорив з президентом ЄБРР: йшлося про коронавірус та кредити

Крім карантинних заходів, Президент України зосередився на програмах соціальної допомоги та підтримки бізнесу.

“Ми розуміємо, що малий і мікробізнес страждають найбільше, а це — наша економіка. І Офіс Президента, і уряд, і парламент — усі ми злагоджено працюємо, щоб розробити програми підтримки наших підприємців. У зв’язку з цим пропоную ЄБРР розглянути шляхи підтримки дій уряду для запуску програми масштабного фінансування малого та середнього бізнесу, а також надання гарантій за такими кредитами”, — зазначив Зеленський.

Сторони окремо зупинилися на обговоренні інфраструктурного проекту, який допоміг би створити чимало робочих місць. Глава держави нагадав, що торік Україна стала другою найбільшою країною операцій ЄБРР за обсягами фінансування та посіла перше місце за кількістю проектів — 51. Обсяг річних зобов’язань сягнув понад 1 млрд євро. Також у 2019 році Україна мала рекордну вибірку коштів у обсязі 950 млн євро.

Сума Чакрабарті привітав процес реформування в Україні, який триває попри епідемію COVID-19, особливо відзначивши ефективний закон про концесію та голосування за закон про відкриття ринку землі. Володимир Зеленський наголосив, що Україна продовжить реформування.

Як відзначили в Офісі, Глава держави привітав перший пакет заходів ЄБРР щодо реагування на кризу на 1 млрд євро, затверджений у березні цього року, — “Пакет солідарності” і висловив сподівання на затвердження “Пакету солідарності 2.0” зі збільшенням до 4 млрд євро та розширення критичної інфраструктури через Програму підтримки життєдіяльності інфраструктури.

Також Президент України висловив надію на затвердження ЄБРР у липні кредиту Укравтодору у розмірі 450 млн євро на новий проект, що передбачає подальшу реконструкцію дороги М05 Київ — Одеса аж до Одеси, будівництво північної об’їзної дороги Львова. Разом з додатковими 450 млн євро від Європейського інвестиційного банку це дасть змогу швидко розпочати ці два важливі логістичні проекти.

“Попри кризу інвестиції в інфраструктуру, зокрема будівництво доріг, залишаються для нас одним з найбільших пріоритетів. Цього року в бюджеті передбачено рекордні кошти для будівництва доріг, а також додаткові запозичення під державні гарантії”, — наголосив Зеленський.

Він також висловив Банку подяку за готовність підтримати розвиток муніципальних проектів у нашій державі та підписання Меморандуму між ЄБРР та урядом України на Маріупольському інвестиційному форумі в жовтні 2019 року.

“Знаю, що на його реалізацію вже розпочаті переговори про залучення фінансування пілотних проектів на загальну суму близько 160 млн євро в Херсонській, Полтавській та Дніпропетровській областях, і ми сподіваємося, що зможемо їх успішно фіналізувати протягом кількох місяців. Маю надію, що згодом більше інфраструктурних проектів буде розгорнуто в різних регіонах країни”, — зазначив Глава держави.

Також Зеленський зауважив, що через кризу, пов’язану з COVID-19, наші державні компанії потребують додаткової ліквідності, і висловив сподівання на підтримку ЄБРР українських державних компаній.

Нагадаємо, Президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті висловив задоволення прогресом реформ в Україні, назвавши країну серед топ-3 пріоритетних у регіоні.

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