Україна серед топ-3 пріоритетних у регіоні – президент ЄБРР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті висловив задоволення прогресом реформ в Україні, назвавши країну серед топ-3 пріоритетних у регіоні. Про це йшлося під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Давосі, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
“Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сумою Чакрабарті”, — сказано у повідомленні.
Глава держави подякував президенту ЄБРР за портфель проектів у розмірі 1,115 млрд євро у 2019 році в Україні.
“Я дуже радий, що наша конструктивна співпраця дає такі результати. І маю надію, що це стане нашим новим нормальним рівнем співробітництва. Це мета, яку ми з вами ставили перед собою на нашій першій зустрічі”, — наголосив Володимир Зеленський.
Очільник ЄБРР висловив задоволення прогресом реформ в Україні, назвавши нашу країну серед топ-3 пріоритетних у регіоні. Міжнародна фінансова структура розглядає можливості для нових проектів в Україні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте та обговорили подальший розвиток торгівельно-економічної співпраці.