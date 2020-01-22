Украина среди топ-3 приоритетных в регионе - президент ЕБРР
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине, назвав страну среди топ-3 приоритетных в регионе. Об этом шла речь во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суммой Чакрабарти", - говорится в сообщении.
Глава государства поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в размере 1,115 млрд евро в 2019 году в Украине.
"Я очень рад, что наше конструктивное сотрудничество дает такие результаты. И надеюсь, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества. Это цель, которую мы с вами ставили перед собой на нашей первой встрече", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине, назвав нашу страну среди топ-3 приоритетных в регионе. Международная финансовая структура рассматривает возможности для новых проектов в Украине.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте и обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества.