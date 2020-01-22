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Справа МН17, Донбас та інвестиції: про що Зеленський говорив із прем'єром Нідерландів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте та обговорили подальший розвиток торгівельно-економічної співпраці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.

Справа МН17, Донбас та інвестиції: про що Зеленський говорив із прем'єром Нідерландів

“Під час робочого візиту до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте”, — сказано у повідомленні.

Зеленський подякував Рютте за співчуття у зв’язку зі збиттям українського літака поблизу Тегерана та наголосив, що очікує на конструктивну взаємодію з Іраном у питанні притягнення винних до відповідальності.

“Сподіваємося на ефективне кримінальне розслідування владою Ірану щодо осіб, які відповідальні за збиття українського літака, та притягнення їх до відповідальності. Також розраховуємо на підтримку Нідерландами відповідних ініціатив в ІКАО, спрямованих на посилення безпеки цивільної авіації”, — зазначив Зеленський.

Глава Української держави запевнив прем’єр-міністра Нідерландів, що Україна й надалі робитиме все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17.

Сторони порушили питання просування до миру на Донбасі, привітали прогрес у деескалації ситуації та поверненні утримуваних осіб.

Під час зустрічі також було обговорено низку питань двостороннього порядку денного, зокрема подальший розвиток торговельно-економічної співпраці.

Володимир Зеленський запросив Марка Рютте відвідати Україну з офіційним візитом.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним президентом Швейцарії Сімонеттою Зоммаругою та обговорив питання щодо збільшення інвестицій

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