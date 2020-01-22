Дело МН17, Донбасс и инвестиции: о чем Зеленский говорил с премьером Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте и обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Во время рабочего визита в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил Рютте за соболезнования в связи с сбиванием украинского самолета близ Тегерана и подчеркнул, что ожидает конструктивное взаимодействие с Ираном в вопросе привлечения виновных к ответственности.
"Надеемся на эффективное уголовное расследование властями Ирана в отношении лиц, ответственных за сбивание украинского самолета, и привлечения их к ответственности. Также рассчитываем на поддержку Нидерландами соответствующих инициатив в ИКАО, направленных на усиление безопасности гражданской авиации", - отметил Зеленский.
Глава Украинского государства заверил премьер-министра Нидерландов, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле сбивания самолета МН17.
Стороны обсудили вопросы продвижения к миру на Донбассе, приветствовали прогресс в деэскалации ситуации и возвращении удерживаемых лиц.
Во время встречи также был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества.
Зеленский пригласил Марка Рютте посетить Украину с официальным визитом.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой и обсудил вопросы увеличения инвестиций.