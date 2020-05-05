Зеленский поговорил с президентом ЕБРР: речь шла о коронавирусе и кредитах

Кроме карантинных мероприятий, Президент Украины сосредоточился на программах социальной помощи и поддержки бизнеса.

"Мы понимаем, что малый и микробизнес страдают больше, а это - наша экономика. И Офис Президента, и правительство, и парламент - все мы слаженно работаем, чтобы разработать программы поддержки наших предпринимателей. В связи с этим предлагаю ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса, а также предоставление гарантий по таким кредитам", - отметил Зеленский.

Стороны отдельно остановились на обсуждении инфраструктурного проекта, который помог бы создать немало рабочих мест. Глава государства напомнил, что в прошлом году Украина стала второй крупнейшей страной операций ЕБРР по объемам финансирования и заняла первое место по количеству проектов - 51. Объем годовых обязательств достиг более 1 млрд евро. Также в 2019 году Украина имела рекордную выборку средств в объеме 950 млн евро.

Сума Чакрабарти поздравил процесс реформирования в Украине, который продолжается несмотря на эпидемию COVID-19, особо отметив эффективный закон о концессии и голосование за закон об открытии рынка земли. Зеленский отметил, что Украина продолжит реформирование.

Как отметили в Офисе, Глава государства поздравил первый пакет мер ЕБРР по реагированию на кризис на 1 млрд евро, утвержденный в марте этого года - "Пакет солидарности" и выразил надежду на утверждение "Пакета солидарности 2.0" с увеличением до 4 млрд евро и расширение критической инфраструктуры в рамках Программы поддержки жизнедеятельности инфраструктуры.

Также Президент Украины выразил надежду на утверждение ЕБРР в июле кредита Укравтодору в размере 450 млн евро на новый проект, предусматривающий дальнейшую реконструкцию дороги М05 Киев - Одесса до Одессы, строительство северной объездной дороги Львова. Вместе с дополнительными 450 млн евро от Европейского инвестиционного банка это позволит быстро начать эти два важных логистических проекта.

"Несмотря на кризис инвестиции в инфраструктуру, в частности строительство дорог, остаются для нас одним из крупнейших приоритетов. В этом году в бюджете предусмотрено рекордные средства для строительства дорог, а также дополнительные заимствования под государственные гарантии", - подчеркнул Зеленский.

Он также выразил Банку благодарность за готовность поддержать развитие муниципальных проектов в нашем государстве и подписание Меморандума между ЕБРР и правительством Украины на Мариупольском инвестиционном форуме в октябре 2019 года.

"Знаю, что на его реализацию уже начаты переговоры о привлечении финансирования пилотных проектов на общую сумму около 160 млн евро в Херсонской, Полтавской и Днепропетровской областях, и мы надеемся, что сможем их успешно финализировать течение нескольких месяцев. Надеюсь, что со временем больше инфраструктурных проектов будет развернуто в различных регионах страны", - отметил Глава государства.

Также Зеленский отметил, что из-за кризиса, связанного с COVID-19, наши государственные компании нуждаются в дополнительной ликвидности, и выразил надежду на поддержку ЕБРР украинских государственных компаний.

Напомним, Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине, назвав страну среди топ-3 приоритетных в регионе.