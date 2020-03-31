Україна вдячна Катару за допомогу в поверненні українців - Кулеба

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував заступнику Прем’єр-міністра, Міністром закордонних справ Держави Катар Шейху Мухаммаду бін Абдулрахману бін Джассімому Аль Тані за допомогу у поверненні громадян України з Катару. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.

Так, 31 березня Глава МЗС України провів телефонну розмову із Заступником Прем’єр-міністра, Міністром закордонних справ Держави Катар Шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом бін Джассімом Аль Тані.

Дмитро Кулеба висловив вдячність катарській стороні за допомогу у поверненні громадян України з Катару, а також з Індонезії та Таїланду — транзитом через Доху.

“Оперативні та компетентні рішення катарських партнерів сприяли безпечному поверненню українських громадян додому”, — зазначив міністр.

Також на переконання Дмитра Кулеби, Катар і Україна повинні й надалі розвивати співробітництво, насамперед, збільшуючи катарські інвестиції в економіку України та обсяги двосторонньої торгівлі.

"Керівник зовнішньополітичного відомства України підтвердив запрошення Президента України на адресу Його Високості Еміра Катару здійснити візит до України“,- зазначив Кулеба.

Нагадаємо, зі столичного готелю “Козацький”, куди на обов’язкову обсервацію доставляють громадян, що повернулись з-за кордону, госпіталізували чоловіка з високою температурою.

Українські Національні Новини

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