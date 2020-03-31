З обсервації у столичному готелі "Козацький" госпіталізували людину
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Зі столичного готелю “Козацький”, куди на обов’язкову обсервацію доставляють громадян, що повернулись з-за кордону, госпіталізували чоловіка з високою температурою. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Вчора провели обстеження туриста з готелю "Козацький“ фахівці нашого Центру медицини катастроф. У нього була висока температура. Експрес-тест на коронавірусну хворобу був негативний, але його госпіталізували до лікарні. Про результати його дослідження ми повідомимо пізніше, оскільки на 10:00 я не мав результатів дослідження стосовно цього туриста”, — сказав Ляшко.
Нагадаємо, уряд запровадив обов’язкову обсервацію для українців, які повертаються з-за кордону.