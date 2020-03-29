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Уряд запровадив обов'язкову обсервацію для українців, які повертаються з-за кордону - Криклій

Уряд запровадив обов'язкову обсервацію для українців, які повертаються з-за кордону - Криклій

Київ • УНН

 • 16153 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону. Про це заявив у своєму Телеграм-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.

"Щойно Уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону", йдеться у повідомленні.

З українськими готелями досягнуто домовленності щодо перетворення їх на місця тимчасової обсервації. Туди, зокрема, можуть доставити українських громадян, які не встигли повернутись до 28 березня. Обсервація для них буде обов’язковою. Про це заявив у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що в рамках надзвичайної ситуації напрацьований механізм, коли за вказівкою головного санітарного лікаря поліція, за необхідності, примусово ізолює хворого.

Нагадаємо, з початку карантину до України вдалось повернути з-за кордону 100 тисяч громадян.

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