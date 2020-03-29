Поліція контролює всіх, хто повернувся з-за кордону - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Авакаов заявив, що під час перетину кордону всі українці підписували зобов’язання про самоізоляцію. Наразі поліція має всі бази данних і поступово контролює дотримання режиму. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС.
"За останні декілька тижнів сотні тисяч людей повернулись в Україну, всі підписали зобов’язання про самоізоляцію. Якщо, наприклад, 200 тисяч осіб не будуть його дотримуватися, то ніякої поліції на них не знайдемо, в нас немає стільки людей. Якщо суспільство буде розуміти правила, а поліція буде лише це контролювати надзвичайні випадки, то тільки так це буде працювати. Поліція має всю базу громадян, які перетнули державний кордон, і ми контролюємо цю ситуацію. Йдуть перевірки, дзвінки. Якщо люди це будуть ігнорувати, то тоді буде штраф або ж кримінальна відповідальність", - заявив Арсен Аваков.
Міністр нагадав, що в рамках надзвичайної ситуації напрацьований механізм, коли за вказівкою головного санітарного лікаря поліція, за необхідності, примусово ізолює хворого.
Аваков підкреслив, що всі, в кого виявили вірус, вважатимуться здоровими тільки після додаткового обстеження.
Нагадаємо, останній потяг з українцями вирушив із Росії в Україну.