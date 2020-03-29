Полиция контролирует всех, кто вернулся из-за границы - Аваков

"За последние несколько недель сотни тысяч людей вернулись в Украину, все подписали обязательство о самоизоляции. Если, например, 200 тысяч лиц не будут его соблюдать, то никакой полиции на них не найдем, у нас нет столько людей. Если общество будет понимать правила, а полиция будет только это контролировать чрезвычайные случаи, то только так это будет работать. Полиция имеет всю базу граждан, которые пересекли государственную границу, и мы контролируем эту ситуацию. Идут проверки, звонки. Если люди это будут игнорировать, то тогда штраф или криминальная нальная ответственность", - заявил Арсен Аваков.

Министр напомнил, что в рамках чрезвычайной ситуации наработан механизм, когда по указанию главного санитарного врача полиция при необходимости принудительно изолирует больного.

Аваков подчеркнул, что всех, у кого обнаружили вирус, можно считать здоровыми только после дополнительного обследования.

Напомним, последний поезд с украинцами отправился из России в Украину.