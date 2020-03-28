Останній потяг з українцями вирушив із Росії в Україну

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Спеціальний потяг №906/905, що прямував за маршрутом Київ - Москва - Київ для вивезення росіян з України і громадян України з РФ, відправився ввечері в суботу з Київського вокзалу в Москві до Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС і прес-службу дирекції залізничних вокзалів РЖД.

До Києва поїзд прибуде вранці в неділю, 29 березня. Вранці в суботу поїзд з громадянами Росії прибув з України.

Спеціальний поїзд прямує без зупинок. В дорозі пасажири проходять прикордонний і митний огляд, а також медичний огляд співробітниками Росспоживнагляду. Продаж квитків здійснювала Укрзалізниця.

Нагадаємо, Україна закрила державний кордон з 00:00 28 березня, намагаючись зменшити ризики, пов'язані з пандемій коронавірусу. Про рішення припинити сполучення з іншими країнами повідомив в четвер увечері Президент України Володимир Зеленський.

Рейс спецпотяга організований за домовленістю між владою двох держав.

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