Останній потяг з українцями вирушив із Росії в Україну

КИЇВ. 29 березня. УНН. Спеціальний потяг №906/905, що прямував за маршрутом Київ - Москва - Київ для вивезення росіян з України і громадян України з РФ, відправився ввечері в суботу з Київського вокзалу в Москві до Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС і прес-службу дирекції залізничних вокзалів РЖД.