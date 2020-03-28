Последний поезд с украинцами отправился из России в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Специальный поезд №906/905, следующий по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян с Украины и граждан Украины из РФ, отправился вечером в субботу с Киевского вокзала в Москве в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС и пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
В Киев поезд прибудет утром в воскресенье, 29 марта. Утром в субботу поезд с гражданами России прибыл из Украины.
Специальный поезд следует без остановок. В пути пассажиры проходят пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора. Продажу билетов осуществляла Укрзализныця.
Напомним, Украина закрыла государственную границу с 00:00 28 марта, пытаясь уменьшить риски, связанные с пандемий коронавируса. О решении прекратить сообщение с другими странами сообщил в четверг вечером президент страны Владимир Зеленский.
Рейс спецпоезда организован по договоренности между властями двух государств.