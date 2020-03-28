Последний поезд с украинцами отправился из России в Украину

КИЕВ. 29 марта. УНН. Специальный поезд №906/905, следующий по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян с Украины и граждан Украины из РФ, отправился вечером в субботу с Киевского вокзала в Москве в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС и пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.