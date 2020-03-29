Правительство ввело обязательную обсервацию для украинцев, которые возвращаются из-за границы - Криклий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы. Об этом заявил в своем Телеграмм-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.
"Только что Правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", говорится в сообщении.
С украинскими отелями достигнуты договоренности по превращению их в места временной обсервации. Туда, в частности, могут доставить украинских граждан, которые не успели вернуться до 28 марта. Обсервация для них будет обязательной. Об этом заявил в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что в рамках чрезвычайной ситуации наработанный механизм, когда по указанию главного санитарного врача полиция при необходимости принудительно изолирует больного.
Напомним, с начала карантина в Украину удалось вернуть из-за границы 100 000 граждан.