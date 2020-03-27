З початку карантину до України повернули 100 тисяч громадян - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. З початку карантину до України вдалось повернути з-за кордону 100 тисяч громадян. Про це повідомив у Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.
“З початку карантину разом с МЗС ми повернули додому 100 тисяч громадян. Завданням Міністерства інфраструктури було забезпечити логістику — ми це зробили. Дякую авіакомпаніями, залізничникам та всім, завдяки кому українці повернулись додому. Ще близько 9 тисяч людей, які заявили про бажання повернутись додому, залишаються за кордоном”, — повідомив міністр.
З його слів, попри закриття кордону у п’ятницю, ті рейси, які розпочаті 27 березня та завершуються після 00:00 годин 28 березня, Україною будуть прийняті.
МОЗ забезпечить необхідні обстеження громадян, які повернуться. Громадяни підпишуть згоду на добровільну ізоляцію, дотримання якої контролюватиметься поліцією.
“МЗС просить тих громадян, у кого буде така можливість, продовжити своє перебування в країні, в якій вони перебувають зараз. Працюватиме програма „Захист“. За дорученням Президента для людей, які хочуть повернутись до України, готуємо рішення, яке передбачає обсервацію”, — додав Криклій.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Міністерство закордонних справ зареєструвало біля 17 тис. українців за кордоном, які хочуть повернутись — всі вони після повернення відправляться на обсервацію.