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С начала карантина в Украину вернули 100 тыс. граждан - Криклий

С начала карантина в Украину вернули 100 тыс. граждан - Криклий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. С начала карантина в Украину удалось вернуть из-за границы 100 тыс. граждан. Об этом сообщил в Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

“С начала карантина вместе с МИД мы вернули домой 100 тыс. граждан. Задачей Министерства инфраструктуры было обеспечить логистику — мы это сделали. Спасибо авиакомпаниями, железнодорожникам и всем, благодаря кому украинцы вернулись домой. Еще около 9 тыс. человек заявили о желании вернуться домой, остаются за рубежом”, — сообщил министр.

По его словам, несмотря на закрытие границы в пятницу, те рейсы, которые начать 27 марта и завершаются после 00:00 часов 28 марта, Украина будут приняты.

Минздрав обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернутся. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией.

“МИД просит тех граждан, у кого будет такая возможность, продлить свое пребывание в стране, в которой они находятся сейчас. Будет работать программа „Защита“. По поручению Президента для людей, которые хотят вернуться в Украину, готовим решение, которое предусматривает обсервацию”, — добавил Криклий.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что Министерство иностранных дел зарегистрировало около 17 тыс. украинцев за рубежом, которые хотят вернуться — все они по возвращении отправятся на обсервацию.

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