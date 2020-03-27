Зеленський: Україна поверне ще 17 тис. громадян, всі вони підуть на обсервацію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство закордонних справ зареєструвало біля 17 тис. українців за кордону, які хочуть повернутись — всі вони після повернення відправляться на обсервацію. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після засідання фракції “Слуга народу” журналістам, передає кореспондент УНН.
“Ми надали час для всіх туристів, для всіх людей, хто хоче повернутись — будь ласка до 17 березня поверніться додому, тому що потім будуть санкції.
Ми повинні зберегти здоров’я всіх українців, але тут живуть мільйони. Будь ласка, поверніться до 17 числа. Сьогодні 27-ме”, — сказав Зеленський.
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Він нагадав, що сьогодні вночі Україна закриває кордони, авіасполучення буде припинено.
“Що стосується всіх інших громадян, які не послухали нас і там знаходяться через роботу чи через відпочинок... Зараз ми повинні повернути українців. Там ще по запитам МЗС тих, що зареєструвались, близько 17 тис. українців. Ми їх повернемо, але вони повинні знати, що нам потрібно хоча б декілька днів, щоб підготувати інфраструктуру обсервації. Ми не можемо таких людей, особливо з таких країн, де велике поширення коронавірусу, просто зустрічати з квітами. Ми будемо їх зустрічати, але вони повинні знати, що будуть умови. Всі вони повинні бути перевірені тестами і повинні пройти обсервацію. У нас всі випадки, які зараз є — багато з них пов’язані з людьми, які приїхали з тих країн”, — додав Зеленський.
Нагадаємо, у МЗС закликали українців за кордоном не купувати квитки додому на 27 березня.