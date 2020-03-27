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Українсько-польські ділянки кордону сьогодні перетнуло понад 12 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні у пунктах пропуску на кордоні з Польщею значно зросла кількість громадян України, які прибули без власного транспорту. За день станом на 18:00 було пропущено вже понад 12 тисяч осіб, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, повідомляється, що у зв’язку зі зростанням кількості осіб на українсько-польському кордоні, а також через додаткові контрольно-профілактичні заходи спостерігається накопичення людей у пунктах пропуску суміжних країн.

Повідомляється, що через українсько-польські ділянки кордону станом на 18:00:

У пункті пропуску "Ягодин":

- залучено 20 автобусів, наданих органами місцевої влади Волинської та Рівненської областей;

- пропущено 5600 осіб;

- черга – відсутня!

У пункті пропуску "Рава-Руська":

- залучено 3 автобуси, наданих органами місцевої влади Львівської області;

- пропущено 3729 осіб;

- черга – 50 осіб;

У пункті пропуску "Краківець":

0 17:00 розпочали пропуск на пішому напрямку, де за 1 годину пропустили 160 осіб.

Станом на 18:00 залучено 3 автобуси, наданих органами місцевої влади Львівської області, 2 автобуси ДСНС, 4 мікроавтобуси волонтерів.

У русі до пункту пропуску: 7 автобусів від Львівської облдержадміністрації та 2 автобуси ДСНС;

- пропущено – 3178 осіб;

- черга – 1800 осіб.

Нагадаємо, черг на українсько-польському кордоні станом на 15:00 майже не було.

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