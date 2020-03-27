Українсько-польські ділянки кордону сьогодні перетнуло понад 12 тис. осіб

КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні у пунктах пропуску на кордоні з Польщею значно зросла кількість громадян України, які прибули без власного транспорту. За день станом на 18:00 було пропущено вже понад 12 тисяч осіб, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.