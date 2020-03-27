Українсько-польські ділянки кордону сьогодні перетнуло понад 12 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні у пунктах пропуску на кордоні з Польщею значно зросла кількість громадян України, які прибули без власного транспорту. За день станом на 18:00 було пропущено вже понад 12 тисяч осіб, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Так, повідомляється, що у зв’язку зі зростанням кількості осіб на українсько-польському кордоні, а також через додаткові контрольно-профілактичні заходи спостерігається накопичення людей у пунктах пропуску суміжних країн.
Повідомляється, що через українсько-польські ділянки кордону станом на 18:00:
У пункті пропуску "Ягодин":
- залучено 20 автобусів, наданих органами місцевої влади Волинської та Рівненської областей;
- пропущено 5600 осіб;
- черга – відсутня!
У пункті пропуску "Рава-Руська":
- залучено 3 автобуси, наданих органами місцевої влади Львівської області;
- пропущено 3729 осіб;
- черга – 50 осіб;
У пункті пропуску "Краківець":
0 17:00 розпочали пропуск на пішому напрямку, де за 1 годину пропустили 160 осіб.
Станом на 18:00 залучено 3 автобуси, наданих органами місцевої влади Львівської області, 2 автобуси ДСНС, 4 мікроавтобуси волонтерів.
У русі до пункту пропуску: 7 автобусів від Львівської облдержадміністрації та 2 автобуси ДСНС;
- пропущено – 3178 осіб;
- черга – 1800 осіб.
Нагадаємо, черг на українсько-польському кордоні станом на 15:00 майже не було.