На українсько-польському кордоні скупчень людей немає
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Черг на українсько-польському кордоні майже немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Волинської обласної державної адміністрації.
"На 15:00 п’ятниці 27 березня 2020 року, людей на межі двох країн майже немає. Усіх охочих перетнути польсько-український кордон через пункт пропуску "Дорогуйськ-Ягодин" перевезли. За інформацією Луцького прикордонного загону, на цей час оформлено 5064 громадян", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що для цього було залучено 20 автобусів, які організували Волинська та Рівненська облдержадміністрації, по автобусу надали Державні служби надзвичайних ситуацій обох областей, частину людей перевезли приватним попутним транспортом.
"Коли почали збиратися черги, ми залучили додаткові транспортні засоби, які від вчорашнього вечора і до обіду 27 березня доставили усіх на територію України. Зараз працюємо в штатному режимі", - підсумував начальника Луцького прикордонного загону Олег Вовк.
Нагадаємо, посольство України в Білорусі та прикордонники допомогли повернутись в Україну 39 громадянам, в тому числі, й трьом дітям після операції.