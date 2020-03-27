Прикордонники допомогли 39 українцям повернутися з Білорусі до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Посольство України в Білорусі та прикордонники допомогли повернутись в Україну 39 громадянам, в тому числі, й трьом дітям після операції. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
“Днями Посольство України в Республіці Білорусь у співпраці з Чернігівською обласною державною адміністрацією та із залученням спонсорської допомоги організувало повернення на Батьківщину 39 громадян України, які не мали змоги повернутися в Україну самостійно. Серед цих громадян України були троє дітей, які у супроводі рідних поверталися додому після перенесених важких операцій з трансплантології. В пункті пропуску „Нові Яриловичі“ прикордонники Чернігівського загону їх зустріли та, після проведення необхідних процедур, вручили дітлахам смачні сувеніри”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що прикордонники власним транспортом доправили дітей та їхніх рідних до Києва, в Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.
Нагадаємо, сьогодні Україна закриває кордон через коронавірус.