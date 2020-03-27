Пограничники помогли 39 украинцам вернуться из Беларуси в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Посольство Украины в Беларуси и пограничники помогли вернуться в Украину 39 гражданам, в том числе и трем детям после операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"На днях Посольство Украины в Республике Беларусь в сотрудничестве с Черниговской областной государственной администрацией и с привлечением спонсорской помощи организовало возвращение на Родину 39 граждан Украины, которые не могли вернуться в Украину самостоятельно. Среди этих граждан Украины были трое детей, которые в сопровождении родных возвращались домой после перенесенных тяжелых операций по трансплантологии. В пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда их встретили и, после проведения необходимых процедур, вручили детям вкусные сувениры", - говорится в сообщении.
Указано, что пограничники собственным транспортом доставили детей и их родных в Киев, в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова.
Напомним, сегодня Украина закрывает границу из-за коронавируса.