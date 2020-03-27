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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77160 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91107 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100680 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100089 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107645 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94413 просмотра

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Пограничники помогли 39 украинцам вернуться из Беларуси в Киев

Пограничники помогли 39 украинцам вернуться из Беларуси в Киев

Киев  •  УНН

 • 13822 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Посольство Украины в Беларуси и пограничники помогли вернуться в Украину 39 гражданам, в том числе и трем детям после операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"На днях Посольство Украины в Республике Беларусь в сотрудничестве с Черниговской областной государственной администрацией и с привлечением спонсорской помощи организовало возвращение на Родину 39 граждан Украины, которые не могли вернуться в Украину самостоятельно. Среди этих граждан Украины были трое детей, которые в сопровождении родных возвращались домой после перенесенных тяжелых операций по трансплантологии. В пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничники Черниговского отряда их встретили и, после проведения необходимых процедур, вручили детям вкусные сувениры", - говорится в сообщении.

Указано, что пограничники собственным транспортом доставили детей и их родных в Киев, в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова.

Напомним, сегодня Украина закрывает границу из-за коронавируса.

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