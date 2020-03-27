На украинско-польской границе скоплений людей нет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Очередей на украинско-польской границе почти нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс- службу Волынской областной государственной администрации.
"На 15:00 пятницы 27 марта 2020 года, людей на границе двух стран почти нет. Всех желающих пересечь польско-украинскую границу через пункт пропуска "Дорогуйск-Ягодин" перевезли. По информации Луцкого пограничного отряда, в настоящее время оформлено 5064 граждан", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для этого были привлечены 20 автобусов, которые организовали Волынская и Ровенская облгосадминистрации, по автобусу предоставили Государственные службы чрезвычайных ситуаций обеих областей, часть людей перевезли частным попутным транспортом.
"Когда начали собираться очереди, мы привлекли дополнительные транспортные средства, которые со вчерашнего вечера и до обеда 27 марта доставили всех на территорию Украины. Сейчас работаем в штатном режиме", - подытожил начальника Луцкого пограничного отряда Олег Вовк.
Напомним, посольство Украины в Беларуси и пограничники помогли вернуться в Украину 39 гражданам, в том числе и трем детям после операции.