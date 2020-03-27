Украинско-польские участки границы сегодня пересекло более 12 тыс. человек

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня в пунктах пропуска на границе с Польшей значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта. За день по состоянию на 18:00 было пропущено уже более 12 тысяч человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.