Украинско-польские участки границы сегодня пересекло более 12 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня в пунктах пропуска на границе с Польшей значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта. За день по состоянию на 18:00 было пропущено уже более 12 тысяч человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, сообщается, что в связи с ростом количества человек на украинско-польской границе, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий наблюдается накопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран.
Сообщается, что через украинско-польские участки границы по состоянию на 18:00:
В пункте пропуска "Ягодин":
- привлечено 20 автобусов, предоставленных органами местной власти Волынской и Ровенской областей;
- пропущено 5600 человек;
- очередь - отсутствует!
В пункте пропуска "Рава-Русская":
- привлечено 3 автобуса, предоставленных органами местной власти Львовской области;
- пропущено 3729 человек;
- очередь - 50 человек;
В пункте пропуска "Краковец":
В 17:00 начали пропуск на пешем направлении, где за 1 час пропустили 160 человек.
По состоянию на 18:00 привлечено 3 автобуса, предоставленных органами местной власти Львовской области, 2 автобуса ГСЧС, 4 микроавтобуса волонтеров.
В движении к пункту пропуска 7 автобусов от Львовской облгосадминистрации и 2 автобуса ГСЧС;
- пропущено - 3178 человек;
- очередь - 1800 человек.
Напомним, очередей на украинско-польской границе по состоянию на 15:00 почти не было.