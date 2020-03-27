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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89000 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 101181 просмотра

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5 марта, 16:07 • 103314 просмотра

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Украинско-польские участки границы сегодня пересекло более 12 тыс. человек

Украинско-польские участки границы сегодня пересекло более 12 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 15427 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня в пунктах пропуска на границе с Польшей значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта. За день по состоянию на 18:00 было пропущено уже более 12 тысяч человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, сообщается, что в связи с ростом количества человек на украинско-польской границе, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий наблюдается накопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран.

Сообщается, что через украинско-польские участки границы по состоянию на 18:00:

В пункте пропуска "Ягодин":

- привлечено 20 автобусов, предоставленных органами местной власти Волынской и Ровенской областей;

- пропущено 5600 человек;

- очередь - отсутствует!

В пункте пропуска "Рава-Русская":

- привлечено 3 автобуса, предоставленных органами местной власти Львовской области;

- пропущено 3729 человек;

- очередь - 50 человек;

В пункте пропуска "Краковец":

В 17:00 начали пропуск на пешем направлении, где за 1 час пропустили 160 человек.

По состоянию на 18:00 привлечено 3 автобуса, предоставленных органами местной власти Львовской области, 2 автобуса ГСЧС, 4 микроавтобуса волонтеров.

В движении к пункту пропуска 7 автобусов от Львовской облгосадминистрации и 2 автобуса ГСЧС;

- пропущено - 3178 человек;

- очередь - 1800 человек.

Напомним, очередей на украинско-польской границе по состоянию на 15:00 почти не было.

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