У МЗС закликали українців за кордоном не купувати квитки додому на 27 березня

КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство закордонних справ закликало всіх громадян України за кордоном, хто ще не придбав квитки або не встиг придбати квитки на дати вильоту до 27 березня включно, не купувати квитки та розглянути можливість подовжити своє перебування в тій країні, де є така можливість. Про це йдеться в повідомленні МЗС у Telegram-каналі, передає УНН.