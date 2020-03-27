У МЗС закликали українців за кордоном не купувати квитки додому на 27 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство закордонних справ закликало всіх громадян України за кордоном, хто ще не придбав квитки або не встиг придбати квитки на дати вильоту до 27 березня включно, не купувати квитки та розглянути можливість подовжити своє перебування в тій країні, де є така можливість. Про це йдеться в повідомленні МЗС у Telegram-каналі, передає УНН.
“МЗС звертається до всіх громадян України за кордоном, хто ще не придбав квитки або не встиг придбати квитки на дати вильоту до 27 березня включно, з проханням не купувати квитки, навіть якщо вони доступні на сайтах авіакомпаній, а розглянути можливість подовжити своє перебування в тій країні, де є можливість продовжити перебування”, — йдеться в повідомленні.
У МЗС зазначили, що, за повідомленням Міністерства інфраструктури України, всі літаки, які вилетіли 27 березня для здійснення рейсів, зможуть завершити рейси.
“Також у громадян залишається можливість в’їхати на територію України автомобільним транспортом або перейти кордон пішки на тих пунктах перетину, де це дозволено”, — нагадали дипломати.
Для побудови маршруту вони радять скористатись картою на сайті Державної прикордонної служби України https://dpsu.gov.ua/ua/map, а також стежити за офіційними повідомленнями Міністерства інфраструктури та Державної прикордонної служби, щоб дізнаватися про нові логістичні можливості повернення до України.
Нагадаємо, Україна через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 повністю закриває кордони з 27 березня.