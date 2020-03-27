В МИД призвали украинцев за рубежом не покупать билеты домой на 27 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство иностранных дел призвало всех граждан Украины за рубежом, кто еще не приобрел билеты или не успел приобрести билеты на даты вылета до 27 марта включительно, не покупать билеты и рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть такая возможность. Об этом говорится в сообщении МИД в Telegram-канале, передает УНН.
"МИД обращается ко всем гражданам Украины за границей, кто еще не приобрел билеты или не успел приобрести билеты на даты вылета до 27 марта включительно, с просьбой не покупать билеты, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть возможность продлить пребывание", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что, по сообщению Министерства инфраструктуры Украины, все самолеты, которые вылетели 27 марта для осуществления рейсов, смогут завершить рейсы.
"Также у граждан остается возможность въехать на территорию Украины автомобильным транспортом или перейти границу пешком на тех пунктах пересечения, где это разрешено", - напомнили дипломаты.
Для построения маршрута они советуют воспользоваться картой на сайте Государственной пограничной службы Украины https://dpsu.gov.ua/ua/map , а также следить за официальными сообщениями Министерства инфраструктуры и Государственной пограничной службы, чтобы узнавать о новых логистических возможностях возвращения в Украину.
Напомним, Украина из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 полностью закрывает границы с 27 марта.