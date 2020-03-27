В МИД призвали украинцев за рубежом не покупать билеты домой на 27 марта

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство иностранных дел призвало всех граждан Украины за рубежом, кто еще не приобрел билеты или не успел приобрести билеты на даты вылета до 27 марта включительно, не покупать билеты и рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть такая возможность. Об этом говорится в сообщении МИД в Telegram-канале, передает УНН.