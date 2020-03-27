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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85723 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100449 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102617 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101862 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109943 просмотра

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В МИД призвали украинцев за рубежом не покупать билеты домой на 27 марта

В МИД призвали украинцев за рубежом не покупать билеты домой на 27 марта

Киев  •  УНН

 • 23411 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство иностранных дел призвало всех граждан Украины за рубежом, кто еще не приобрел билеты или не успел приобрести билеты на даты вылета до 27 марта включительно, не покупать билеты и рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть такая возможность. Об этом говорится в сообщении МИД в Telegram-канале, передает УНН.

"МИД обращается ко всем гражданам Украины за границей, кто еще не приобрел билеты или не успел приобрести билеты на даты вылета до 27 марта включительно, с просьбой не покупать билеты, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть возможность продлить пребывание", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что, по сообщению Министерства инфраструктуры Украины, все самолеты, которые вылетели 27 марта для осуществления рейсов, смогут завершить рейсы.

"Также у граждан остается возможность въехать на территорию Украины автомобильным транспортом или перейти границу пешком на тех пунктах пересечения, где это разрешено", - напомнили дипломаты.

Для построения маршрута они советуют воспользоваться картой на сайте Государственной пограничной службы Украины https://dpsu.gov.ua/ua/map , а также следить за официальными сообщениями Министерства инфраструктуры и Государственной пограничной службы, чтобы узнавать о новых логистических возможностях возвращения в Украину.

Напомним, Украина из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 полностью закрывает границы с 27 марта.

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