Украинцев, не успевших вернуться, могут разместить в гостиницах на обсервацию - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. С украинскими отелями достигнуты договоренности по превращению их в места временной обсервации. Туда, в частности, могут доставить украинских граждан, которые не успели вернуться до 28 марта. Обсервация для них будет обязательной. Об этом заявил в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
"Решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их последующее возвращение самолетом, поездом, автобусом или пешком должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит - будет предусматривать обязательную двухнедельный обсервацию. Сейчас мы готовим перечень таких локаций. Ими, в частности, могут стать украинские гостиницы, с которыми уже достигнуты предыдущее договоренности", - сказал Президент.
По его словам, каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения.
Как сообщалось ранее в УНН, завтра состоится внеочередное заседание ВРУ - Зеленский.