Українців, які не встигли повернутись, можуть розмістити в готелях на обсервацію - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. З українськими готелями досягнуто домовленності щодо перетворення їх на місця тимчасової обсервації. Туди, зокрема, можуть доставити українських громадян, які не встигли повернутись до 28 березня. Обсервація для них буде обов’язковою. Про це заявив у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Вирішується питання українців, які не встигли повернутись додому до 28 березня. Їх подальше повернення літаком, потягом, автобусом або пішки має бути максимально безпечним для оточуючих, а отже - передбачатиме обов’язкову двотижневу обсервацію. Наразі ми готуємо перелік таких локацій. Ними, зокрема, можуть стати українські готелі, з якими вже досягнуто попердніх домовленостей", - сказав Президент.
З його слів, кожна локація для обов’язкової обсервації буде підготовлена у суворій відповідності до вимог Міністерства охорони здоров’я.
Як повідомлялося раніше в УНН, завтра відбудеться позачергове засідання ВРУ - Зеленський.