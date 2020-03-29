Завтра відбудеться позачергове засідання ВРУ - Зеленський

ukru
16:58 • 51781 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 126524 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 219883 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 222279 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 223705 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 216062 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 188425 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185179 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145626 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150055 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 106436 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 141183 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 147982 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 126276 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 239739 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 219887 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 222282 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 223707 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 216064 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 188427 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 33528 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 14263 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 126276 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 141183 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111706 перегляди
Актуальне
Завтра відбудеться позачергове засідання ВРУ - Зеленський

Завтра відбудеться позачергове засідання ВРУ - Зеленський

Київ • УНН

 • 20000 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у понеділок, 30 березня. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні у неділю інформує УНН.

"Також хочу зупинитись на позачерговому засіданні Верховної Ради України, яке має відбутися вже завтра. Наша країна через коронавірус фактично опинилась на роздоріжжі і має два шляхи: перше - це ухвалення двох життєвоважливих законів, після чого ми отримуємо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі (щонайменше) 10 млрд доларів США. Це потрібно для стабілізації економіки та подолання кризи. Інакше - другий шлях: провал цих законів, після - занепад економіки і навіть загроза дефолту", - повідомив Президент.

За словами Президента, Офіс Президента робив "все, що від нас залежало" останні кілька тижнів і таким чином команда Зеленського домовилась про фінансову підтримку для України.

"Ми з урядом обрали свій шлях. Тепер черга за вами, шановні народні депутати. Вся відповідальність завтра лягає саме на ваші плечі: завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. І хоч ви всі завтра будете в масках, народ зрозуміє "хто є хто". Усвідомте свою відповідальність - оберіть правильний шлях", - повідомив глава Держави.

Як повідомлялося раніше в УНН, рішення, де саме проводити позачергове засідання ВР, ще не прийнято - Разумков.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,032.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.60
Ethereum
$1,967.57