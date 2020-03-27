Рішення, де саме проводити позачергове засідання ВР, ще не прийнято - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Де проводити позачергове засідання Верховної Ради буде вирішуватися на погоджувальній раді. Як варіант розглядається проведення у внутрішньому дворі ВР. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“Рішення буде прийматися, буде ще погоджувальна рада, будемо приймати рішення...Я думаю завтра-після завтра буде погоджувальна рада й будемо це обговорювати з колегами, вирішувати, як краще зробити. Або провести засідання у стінах Верховної Ради, а якщо ні, то будемо проводити його у внутрішньому дворику Верховної Ради України. Сідає там максимум 425 людей, але я думаю там буде менше, тому я думаю відстань там достатня, щоб проводити його там”, — сказав Разумков.
За його словами, єдина проблема з проведенням позачергового засідання у дворику пов’язана з часом, тому що лічильна комісія буде працювати, підраховувати голоси.
Також Разумков розповів, що запропоновані проекти, які дозволять комітетам проводити засідання у режимі онлайн-конференції.
"Запропоновані проекти, які дозволять працювати комітетам в онлайн режимі, якщо будуть прийняті зміни до закону та погоджено дві постанова Верховної Ради України, то у комітетах під час надзвичайного стану, військового стану або під час карантину буде з’являтися можливість проводити такі засідання у режимі онлайн-конференції", - розповів Разумков.
Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради України планують провести в понеділок.