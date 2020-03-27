Решение, где именно проводить внеочередное заседание ВР, еще не принято - Разумков

"Решение будет приниматься, будет еще согласительный совет, будем принимать решение ... Я думаю завтра-послезавтра будет согласительный совет и будем это обсуждать с коллегами, решать, как лучше сделать. Провести заседание в стенах Верховной Рады, а если нет, то будем проводить его во внутреннем дворике Верховной Рады Украины. Садится там максимум 425 человек, но, я думаю, там будет меньше, поэтому, я думаю, расстояние там достаточное, чтобы проводить его там", - сказал Разумков.

По его словам, единственная проблема с проведением внеочередного заседания во дворике связана со временем, потому что счетная комиссия будет работать, подсчитывать голоса.

Также Разумков рассказал, что предложенные проекты, которые позволят комитетам проводить заседания в режиме онлайн-конференции.

"Предложенные проекты, которые позволят работать комитетам в онлайн режиме, если будут приняты изменения в закон и согласованы два постановления Верховной Рады Украины, то в комитетах во время чрезвычайного положения, военного положения или во время карантина будет появляться возможность проводить такие заседания в режиме онлайн-конференции", - рассказал Разумков.

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады Украины планируют провести в понедельник.