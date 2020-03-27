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Решение, где именно проводить внеочередное заседание ВР, еще не принято - Разумков

Решение, где именно проводить внеочередное заседание ВР, еще не принято - Разумков

Киев  •  УНН

 • 10914 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Где проводить внеочередное заседание Верховной Рады будет решаться на согласительном совете. Как вариант рассматривается проведение во внутреннем дворе ВР. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Решение будет приниматься, будет еще согласительный совет, будем принимать решение ... Я думаю завтра-послезавтра будет согласительный совет и будем это обсуждать с коллегами, решать, как лучше сделать. Провести заседание в стенах Верховной Рады, а если нет, то будем проводить его во внутреннем дворике Верховной Рады Украины. Садится там максимум 425 человек, но, я думаю, там будет меньше, поэтому, я думаю, расстояние там достаточное, чтобы проводить его там", - сказал Разумков.

По его словам, единственная проблема с проведением внеочередного заседания во дворике связана со временем, потому что счетная комиссия будет работать, подсчитывать голоса.

Также Разумков рассказал, что предложенные проекты, которые позволят комитетам проводить заседания в режиме онлайн-конференции.

"Предложенные проекты, которые позволят работать комитетам в онлайн режиме, если будут приняты изменения в закон и согласованы два постановления Верховной Рады Украины, то в комитетах во время чрезвычайного положения, военного положения или во время карантина будет появляться возможность проводить такие заседания в режиме онлайн-конференции", - рассказал Разумков.

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады Украины планируют провести в понедельник.

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