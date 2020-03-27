Позачергове засідання ВР заплановане на понеділок – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Позачергове засідання Верховної Ради України планують провести в понеділок. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Ми плануємо, щоб позачергове засідання Верховної Ради України відбулося в понеділок. Тому що є пріорітетні речі - це підготовка ще декількох законопроектів з боротьби… через поширення коронавірусної хвороби, через це зміни до бюджету...", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль були присутні на засіданні фракції “Слуга народу”.