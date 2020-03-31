Из обсервации в столичном отеле "Козацкий" госпитализировали человека
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Из столичного отеля "Козацкий", куда на обязательную обсервацию доставляют граждан, вернувшихся из-за границы, госпитализировали мужчину с высокой температурой. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Вчера провели обследование туриста из отеля "Козацкий" специалисты нашего Центра медицины катастроф. У него была высокая температура. Экспресс-тест на коронавирусную болезнь был отрицательный, но его госпитализировали в больницу. О результатах его исследования мы сообщим позже, поскольку на 10:00 я не имел результатов исследования по этому туристу", - сказал Ляшко.
Напомним, правительство ввело обязательную обсервацию для украинцев, которые возвращаются из-за границы.