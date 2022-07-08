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У побережья Одесщины обезвредили дрейфующую противокорабельную мину

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. В Черном море, у побережья Одесщины была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина, ее обезвредили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

Цитата

"В Черном море, у побережья Одесщины силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина. Опасная находка была оперативно обезврежена подразделением Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Одессе и области приняли решение не открывать пляжи.

В июне сообщалось, что на Одесщине на берег выкуло мину, которая разрушила пляжные дома.

Добавим

В Одесской области на пляже человек подорвался на мине и погиб.

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