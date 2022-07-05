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В Одесі та області прийняли рішення не відкривати пляжі

В Одесі та області прийняли рішення не відкривати пляжі

Київ • УНН

 • 96407 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Одеська область не відкриватиме пляжі для відвідувачів. Про це заявив очільник Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні, оприлюдненому у Telegram-каналі, пише УНН.

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"Щодо відкриття пляжів у літній сезон, варто пам'ятати, що війна все ще триває, а окупанти наносять ракетні удари по області, вбиваючи мирних мешканців. І велике скупчення людей у будь-якому місці є потенційно дуже небезпечним", - зазначив Марченко.

Деталі

З його слів, саме тому працюють заходи безпеки у торгівельних центрах, існує комендантська година та інші обмеження.

Це також стосується відвідування пляжів і купання – через недотримання заходів безпеки та ігнорування вимог адміністрації люди на пляжах гинуть від ворожих мін, які викидає на берег, заявив голова ОВА.

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"Головне наше завдання – це збереження життя і здоров'я мешканців області. Тому спільно з міською радою було прийнято рішення не відкривати пляжі. Прошу з розумінням поставитись до даної вимоги", - повідомив Марченко.

Нагадаємо

Напередодні на узбережжі Одещини знайшли ще одну ворожу міну.

Українські Національні Новини

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