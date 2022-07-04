"Не треба купатися в морі": на одеському узбережжі знайшли ще одну ворожу міну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. На узбережжі Одещини знайшли ще одну ворожу міну, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, пише УНН.
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"Напередодні фахівці ВМС ЗСУ знищили чергову ворожу міну, яку прибило до нашого узбережжя. Не треба купатися в морі, виходити на пляжі та виходити на узбережжя. Це небезпечно", - сказав Братчук у відеозверненні.
Деталі
Речник ОВА повідомив, що ніч в місті та області пройшла під сигнали повітряної тривоги. "Ворог загрожує ракетними атаками з повітря і моря. В акваторії у готовності до удару рашистські кораблі з 28 "калібрами", - зазначив Братчук у Telegram.
"Ворог намагається активізувати повітряну розвідку - на заваді наші Сили оборони", - додав він.
Продовжується контрдиверсійна операція, також зазначив Братчук.
Доповнення
В Одесі та області заборонили феєрверки і рух гучного транспорту.