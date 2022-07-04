"Не надо купаться в море": на одесском побережье нашли еще одну вражескую мину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. На побережье Одесской области нашли еще одну вражескую мину, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, пишет УНН.
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"Накануне специалисты ВМС ВСУ уничтожили очередную вражескую мину, которую прибило к нашему побережью. Не надо купаться в море, выходить на пляжи и выходить на побережье. Это опасно", - сказал Братчук в видеообращении.
Детали
Спикер ОВА сообщил, что ночь в городе и области прошла под сигналы воздушной тревоги. "Враг грозит ракетными атаками с воздуха и моря. В акватории в готовности к удару рашистские корабли с 28 "калибрами", - отметил Братчук в Telegram.
"Враг пытается активизировать воздушную разведку - на страже наши Силы обороны", - добавил он.
Продолжается контрдиверсионная операция, также отметил Братчук.
Дополнение
В Одессе и области запретили фейерверки и движение громкого транспорта.