В Одессе и области приняли решение не открывать пляжи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Одесская область не будет открывать пляжи для посетителей. Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении, обнародованном в Telegram-канале, пишет УНН.
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"Об открытии пляжей в летний сезон, стоит помнить, что война все еще продолжается, а оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей. И большое скопление людей в любом месте потенциально очень опасно", - отметил Марченко.
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По его словам, именно поэтому работают меры безопасности в торговых центрах, существует комендантский час и другие ограничения.
Это также касается посещения пляжей и купания – из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди на пляжах гибнут от выбрасываемых на берег вражеских мин, заявил глава ОВА.
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"Главная наша задача – это сохранение жизни и здоровья жителей области. Поэтому совместно с городским советом было принято решение не открывать пляжи. Прошу с пониманием отнестись к данному требованию", - сообщил Марченко.
Напомним
Накануне на побережье Одесщины нашли еще одну вражескую мину.