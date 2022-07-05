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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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В Одессе и области приняли решение не открывать пляжи

Киев • УНН

 • 96405 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Одесская область не будет открывать пляжи для посетителей. Об этом заявил глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении, обнародованном в Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"Об открытии пляжей в летний сезон, стоит помнить, что война все еще продолжается, а оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей. И большое скопление людей в любом месте потенциально очень опасно", - отметил Марченко.

Детали

По его словам, именно поэтому работают меры безопасности в торговых центрах, существует комендантский час и другие ограничения.

Это также касается посещения пляжей и купания – из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди на пляжах гибнут от выбрасываемых на берег вражеских мин, заявил глава ОВА.

Цитата

"Главная наша задача – это сохранение жизни и здоровья жителей области. Поэтому совместно с городским советом было принято решение не открывать пляжи. Прошу с пониманием отнестись к данному требованию", - сообщил Марченко.

Напомним

Накануне на побережье Одесщины нашли еще одну вражескую мину.

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