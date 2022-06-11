Підрив на міні: в Одеській області на пляжі загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. В Одеській області на пляжі людина підірвалась на міні і загинула. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.
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"Премія Дарвіна" шукає своїх лауреатів на пляжах Одещини. Підірвавшись на міні під час відпочинку, загинула людина", - написав Братчук і додав, що подробиці трагедії встановлюються.
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Він також нагадав, що сьогодні одна з мін здетонувала у морі.
Насамкінець Братчук закликав не ходити на пляжі та не купатись у морі - через мінування.