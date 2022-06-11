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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 48371 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Підрив на міні: в Одеській області на пляжі загинула людина

Підрив на міні: в Одеській області на пляжі загинула людина

Київ • УНН

 • 226727 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. В Одеській області на пляжі людина підірвалась на міні і загинула. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.

Цитата

"Премія Дарвіна" шукає своїх лауреатів на пляжах Одещини. Підірвавшись на міні під час відпочинку, загинула людина", - написав Братчук і додав, що подробиці трагедії встановлюються.

Додамо

Він також нагадав, що сьогодні одна з мін здетонувала у морі.

Насамкінець Братчук закликав не ходити на пляжі та не купатись у морі - через мінування.

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