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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подрыв на мине: в Одесской области на пляже погиб человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. В Одесской области на пляже человек подорвался на мине и погиб. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.

Цитата

"Премия Дарвина" ищет своих лауреатов на пляжах Одесщины. Подорвавшись на мине во время отдыха, погиб человек", - написал Братчук и добавил, что подробности трагедии устанавливаются.

Добавим

Он также напомнил, что сегодня одна из мин сдетонировала в море.

В заключение Братчук призвал не ходить на пляжи и не купаться в море - из-за минирования.

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