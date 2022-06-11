Подрыв на мине: в Одесской области на пляже погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Одесской области на пляже человек подорвался на мине и погиб. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.
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"Премия Дарвина" ищет своих лауреатов на пляжах Одесщины. Подорвавшись на мине во время отдыха, погиб человек", - написал Братчук и добавил, что подробности трагедии устанавливаются.
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Он также напомнил, что сегодня одна из мин сдетонировала в море.
В заключение Братчук призвал не ходить на пляжи и не купаться в море - из-за минирования.