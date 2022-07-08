Поблизу узбережжя Одещини знешкодили дрейфуючу протикорабельну міну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну, її знешкодили. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
Цитата
"У Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
В Одесі та області прийняли рішення не відкривати пляжі.
У червні повідомлялося, що на Одещині на берег викунуло міну, яка зруйнувала пляжні будинки.
Додамо
В Одеській області на пляжі людина підірвалась на міні і загинула.