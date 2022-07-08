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Поблизу узбережжя Одещини знешкодили дрейфуючу протикорабельну міну

Поблизу узбережжя Одещини знешкодили дрейфуючу протикорабельну міну

Київ • УНН

 • 167568 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. У Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну, її знешкодили. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Цитата

"У Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Одесі та області прийняли рішення не відкривати пляжі.

У червні повідомлялося, що на Одещині на берег викунуло міну, яка зруйнувала пляжні будинки.

Додамо

В Одеській області на пляжі людина підірвалась на міні і загинула.

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