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Вблизи Украины: российские войска провели учения в самопровозглашенном Приднестровье

Вблизи Украины: российские войска провели учения в самопровозглашенном Приднестровье

Киев • УНН

 • 25694 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Российские силы в сепаратистском Приднестровье, что граничит с Украиной, провели военные учения, отрабатывая скрытное передвижение и стрельбу из гранатометов, сообщило во вторник министерство обороны России, информирует УНН.

Детали

Во вторник Минобороны РФ заявило, что его контингент, известный как Оперативная группа российских войск, отработал стрельбу по мишеням, имитирующим пехоту и технику. Силы также отрабатывали занятия огневых позиций, говорится в сообщении.

В оперативную группу входит около 450 "миротворцев", а также около 500-750 солдат, охраняющих склад боеприпасов.

Российские "миротворцы" появились в сепаратистском регионе Приднестровья после того, как оно в 1992 году провело короткую войну с Молдовой и провозгласило себя независимым государством. Оно остается непризнанным ни одной страной, в том числе и Россией.

Добавим

Учения проходили на фоне наращивания российских войск вблизи Украины и всплеска военной активности, что вызвало опасения, что Москва планирует напасть. 

В центре внимания этих опасений находится развертывания на западе России, в анексованому Крыму и Беларуси, где Москва и Минск проводят совместные учения.

Киев также выразил обеспокоенность по поводу Приднестровья, где Россия имеет более 1000 военнослужащих и миротворцев.

Россия отрицает любое угрожающее поведение в адрес Украины.

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